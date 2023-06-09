Пенсія за віком: простий спосіб допоможе українцям збільшити розмір виплат

Терміни подачі заяви до Пенсійного фонду з урахуванням певних особливостей нададуть змогу збільшити розмір пенсії.

Мінімальна пенсія в Україні не дозволяє заперечити потреби українців для гідного життя, але збільшити суму виплат можуть ті, хто народився на початку або наприкінці року. Про це інформує "Соціальна платформа".

Громадяни України повинні звернутися до Пенсійного фонду за три місяці з дати настання відповідного віку, який дозволяє отримати виплати. В організації розпочинати процедуру оформлення пенсії раніше, щоб встигнути зібрати необхідну документацію, але може виявитися й навпаки.

Призначення пенсії за віком

У повідомленні зазначається, що до Пенсійного фонду звернулася мешканка Вінницької області. Їй 14 січня виповнилося 60 років, але на призначення пенсійних виплат заяву жінка вирішила написати у грудні. Для розрахунків за основу було визначено середню заробітну плату, яка була за три роки, що передували саме даті подання заяви, а не досягнення 60-річчя.

На цьому прикладі можна побачити, що українка почала отримувати пенсію у 2023 році, подавши відповідну заяву у грудні 2022 року. Для нарахування пенсії у такому разі враховуватиметься середня заробітна плата за період з 2019 по 2021 роки (включно). Це означає, що відповідний розмір пенсії буде нижчим, оскільки середня зарплата по країні у 2022 році вища, ніж у 2021.

Для недопущення таких ситуацій варто подавати заявку у 2023 році, тоді враховуватимуться показники заробітної плати за 2020-2022 роки, яка може бути вищою, це стосується й наступних років. Такий простий спосіб надасть змогу хоч трохи, але збільшити розмір пенсії.

Терміни призначення пенсії в Україні

Пенсія за віком в Україні призначається з наступного дня, коли настає досягнення пенсійного віку. Це відбувається у тому разі, якщо звернення за призначенням відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку. Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття інстанцією, яка відповідальна за призначення пенсії, відповідної заяви. Якщо звернення відбулося через портал послуг Пенсійного фонду, днем звернення вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви.

Фокус 5 червня повідомив, як розмір стажу впливає на розмір виплат від держави. За певних обставин громадяни отримають право вийти на пенсію зі зниженням відповідного пенсійного віку.