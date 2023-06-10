Двічі "герой" кордону: киянин, тікаючи від прикордонників, вкрав фотопастку (фото)

Як розповіли у ДПСУ, камера зафіксувала не лише пересування порушника, а й саму крадіжку пристрою. Тепер чоловікові загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

56-річний киянин зганьбився при спробі нелегально пробратися до Угорщини. Про це 9 червня повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

Мешканець столиці несподівано прихопив із собою фотопастку прикордонників, яка фіксувала його переміщення. Прикордонна служба швидко виявила порушника завдяки записам камери.

"Двічі "герой" кордону: і тікав, і вкрав. Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував і передав куди треба. Доведеться тепер спритникові відповідати — і за незаконну подорож, і за крадіжку", — сказано в повідомленні пресцентру.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ, інцидент мав місце на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Соломонове". Примітно, що фотопастка зафіксувала не лише його пересування, а й саму крадіжку технічного пристрою.

"За фактом крадіжки пристрою на адресу Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області було направлено повідомлення про виявлення ознак скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України "Крадіжка"", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Матеріали справи направлені до суду. Втікачеві загрожує в'язниця на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники намагалися переманити українських колег борщем, проте їм дали зрозуміти, що поки ті допомагають РФ, українці не мають нічого спільного з білорусами.

Раніше 1 червня прикордонники висміяли росіян за підрив дороги на кордоні з Україною. У відомстві наголосили, що це не допоможе окупантам.