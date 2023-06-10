Виплату пенсії "заморозили": чому пенсіонерам припиняють нарахування грошей на карти

Щоб уникнути "заморожування" виплат, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Як пояснюють у Мінсоцполітики, це може бути поповнення мобільного чи оплата комуналки.

Якщо не використовувати свій банківський рахунок понад шість місяців, перерахування пенсійних виплат можуть призупинити, пише "На пенсії".

Щоб уникнути "заморожування" пенсії, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Це може бути поповнення мобільного, оплата комунальних послуг чи інші операції.

"Заморозили" пенсію: як відновити виплати

Однак, якщо перерахування коштів вже припинили, виплату пенсії можна відновити та повернути недоотримані гроші. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", — повідомила заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Після перевірки даних орган ухвалює рішення про відновлення пенсійних виплат протягом десяти днів з дня звернення.

Нагадаємо, "Соціальна платформа" написала, що строки подання заяви до Пенсійного фонду з урахуванням певних особливостей дозволять збільшити розмір пенсії за віком.

У Пенсійному фонді України розповіли, що пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій.