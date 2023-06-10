У Києві через сильну зливу з грозою та градом підтопило вулиці (відео)

Рясні опади, за словами мера Віталія Кличка, спровокували підтоплення ділянок доріг на кількох вулицях столиці. Рятувальники знаходяться в режимі очікування для надання допомоги.

У суботу, 10 червня, у Києві пройшла сильна злива з грозою та градом, повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці у соцмережах публікують фото та відео цього природного явища, а також його наслідків у вигляді підтоплення низки столичних вулиць. На Позняках через рясні опади затопило підземний перехід.

"Сильна злива у столиці викликала підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та в районі станції метро "Лівобережна", – повідомляється в Telegram-каналі мера міста Віталія Кличка.

За його інформацією, дорожні служби "Київавтодору" працюють на місцях підтоплень. Подій наразі не сталося, тим часом рятувальники перебувають у режимі очікування для можливої допомоги.

Мер Києва також зазначив, що злива у столиці вщухає, а відповідні служби проводять заходи щодо ліквідації підтоплень, що виникли на ділянках доріг та тротуарів у кількох районах. За словами Кличка, вода вже сходить.

Нагадаємо, за прогнозом Гідрометцентру, неділя, 11 червня, також обіцяє бути дощовою. У деяких регіонах країни синоптики очікують сильні дощі, грози та град.

6 червня ми розповіли про те, яких правил варто дотримуватися, щоб убезпечити себе під час затоплення. Насамперед потрібно вирішити, а чи варто взагалі вирушати в дорогу автомобілем.