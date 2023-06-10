"Вода небезпечна": на Херсонщині заборонили купання, вилов та продаж риби

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, у колодязях та відкритих водоймах можуть опинитися хімікати та збудники інфекційних хвороб, зокрема з цвинтарів та звалищ.

З 10 червня у Херсонській області заборонили купання у водоймах, а також вилов та продаж риби через високу концентрацію шкідливих речовин у воді. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"На жаль, вода зараз небезпечна. Концентрація низки шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму", – заявив він.

Прокудін поінформував, що сьогодні на засіданні штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру він дав доручення заборонити купання у водоймах, а також вилов та продаж риби в області.

Глава ОВА зазначив, що у колодязях та відкритих водоймах на затоплених територіях можуть опинитися хімікати, а також низка збудників інфекційних хвороб, зокрема з цвинтарів та звалищ.

Глава ОВА також вкотре закликав громадян використовувати бутильовану чи привізну воду.

Нагадаємо, 10 червня у Держприкордонслужбі поінформували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в Одеській області море перетворюється на звалище та цвинтар тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб.

9 червня голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Дніпропетровській області виникла проблема із питною водою для населення. У Нікопольському районі водопостачання припинено у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській, Червоногригорівській територіальних громадах.