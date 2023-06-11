Пошкоджено майже 100 будинків: на Львівщині озвучили наслідки масштабного потопу (фото, відео)

Внаслідок негоди постраждали Дрогобицький та Стрийський райони Львівської області. До ліквідації наслідків зливи довелося залучити 18 одиниць спецтехніки та 91-го рятувальника.

Потужні зливи, які пройшли 10 червня на території Львівської області, призвели до сильних затоплень двох районів. Про це 11 червня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram.

За інформацією Козицького, у Східниці сталося розтікання річки Східничанка, внаслідок чого рівень води піднявся на 1,5 м, а по всій довжині річки було розмито береги.

За ситуацією на ранок 11 червня, підрозділи ДСНС змогли відкачати воду з 16 домогосподарств. Загалом затоплення зазнали майже 100 житлових будинків, десяток готельних господарств, 11 магазинів та 15 автомобілів. Також пошкоджено 5 мостів.

2/3 населеного пункту поки що залишаються без електропостачання. Також тимчасово припинено воду та газопостачання у Східниці.

"Через пошкодження мосту в селі Новий Кропивник та двох мостів у селі Перепростиня відсутня можливість проїзду до 16 населених пунктів. Об'їзд можливий", — повідомляє голова Львівської ОВА.

Ситуація у Стрийському районі

Козицький повідомив, що сильні опади пошкодили значну частину дорожнього полотна у селах Підгородці та Урич. Рух на найнебезпечнішому місці ділянки дороги зараз перекрито, проте є можливість об'їзду.

Із заповідника "Тустань", де проводився чемпіонат зі спортивного гірничого туризму, вдалося евакуювати 60 осіб, серед яких 44 дитини.

Голова ОВА зазначив, що наразі опади тривають, проте їхня інтенсивність зменшилася і зараз вода сходить самопливом.

Також він зазначив, що внаслідок затоплення жертв та постраждалих серед місцевого населення немає, а ситуація контролюється співробітниками служби надзвичайних ситуацій.

За інформацією ГУ ДСНС у Львівській області, 10 червня близько 18:01 у селищі Східниця Дрогобицького району внаслідок сильних дощів та стікання гірських вод сталося розтікання річки Східничанка та сталося підтоплення 6 вулиць, майже 100 житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури.

Співробітники ДСНС врятували із затоплених територій 45 осіб, з яких 8 дітей.

До роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха було залучено 18 одиниць спецтехніки та 91 особу.

Фото: ДСНС України

Ситуація із затопленням 11 червня

Станом на ранок 11 червня вода поступово починає сходити, проте опади не припиняються. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Львівич.

Нагадаємо, у зонах затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС триває евакуація місцевого населення не лише з Херсонської області, а й з Баштанського району Миколаївщини. Станом на 8 червня із зони затоплення вдалося евакуювати 2334 особи.

Також нагадаємо, 7 червня населений пункт Олешки на Херсонщині, який тимчасово перебуває під окупацією, був затоплений на 80 відсотків. При цьому стало відомо, що російські солдати відкривали вогонь по місцевих жителях, які намагалися врятуватися на човнах.