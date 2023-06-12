Рятувала бабусю тв дідуся: під Херсоном загинула вагітна дівчина (фото)

Рідні та близькі Тетяни Гришко зазначили, що вона потрапила під обстріл російських окупантів. Від отриманих травм дівчина померла на місці разом із ненародженою донькою.

Російські окупанти забрали життя вагітної Тетяни Гришко на Херсонщині, яка намагалася евакуювати бабусю з дідусем. Про цю втрату написали її близькі та знайомі в соціальній мережі Facebook 11 червня.

Трагедія сталася 8 червня 2023 року під час евакуації з окупованої ЗС РФ Голої Пристані. Рятуючись із затопленого міста, загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Водночас вона була вагітна.

Ті, хто були знайомі з Тетяною Гришко, згадують її як прекрасну людину та професіонала своєї справи.

"Загинула наша дівчинка. Вчора, рятуючи бабусю з дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, гарна, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена донька. За що ви її вбили, росіяни?!!!! За що ви вбили її ненароджену дитину?! Вона повинна була народити й жити, просто жити. Я назавжди запам'ятаю тебе, твою усмішку, вибач", — пише колега Ольга Тресеїна.

Росіяни вбили вагітну дівчину, яка намагалася евакуюватися на Херсонщині Фото: Facebook

У липні дівчині мало виповнитися 33 роки, проте дії російських окупантів призвели до її загибелі. Подруга Тетяни Вероніка Чепурна згадує, що вони разом мали прекрасну юність і багато планів на майбутнє, про які тепер можна забути.

"Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Була чудовим перукарем, майстром своєї справи. Царство небесне тобі і твоїй ненародженій доньці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що РФ обстріляла цивільних, які евакуювалися на Херсонщині. Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів. Також від ворожого вогню постраждали поліцейські. У Херсонській ОВА розповіли, що одна з жертв росіян — 74-річний чоловік, який прикрив жінку.