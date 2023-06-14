"Трагічна історія моєї родини": брат соліста Quest Pistols потрапив у полон РФ (відео)

За словами Антона Савлепова, більше року він нічого не чув про свого родича. Своїм роликом він хотів звернути увагу на проблему з обміном цивiльних.

Російські окупанти взяли у полон брата соліста гурту Quest Pistols Антона Савлепова. Сталося це понад рік тому, проте артист наважився публічно розповісти про це лише зараз. Ролик опублікований користувачем Kefirchiktv у TikTok 14 червня.

У своєму зверненні музикант хотів привернути увагу до проблеми обміну полоненими цивільними. Його брат Сергій Строєв зник безвісти рік тому після окупації Харківської області російськими окупантами.

"Я родом із Харківської області. З початком повномасштабного російського вторгнення мою малу батьківщину було швидко і надовго окуповано. Українці регулярно виходили на мітинги", — йдеться у повідомленні.

Антон Савлепов підкреслив, що саме за патріотизм та чітку громадянську позицію окупанти переслідували та викрадали звичайних людей.

З них знущалися, катували, тримали по підвалах. Ті, кому вдалося повернутися, були фізично та морально покаліченими, але про більшу частину зниклих немає жодної інформації.

Із такою трагедією зіткнувся і артист.

"Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично не в полоні. Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї родини. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий самий, як і багато інших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що захисник острова Зміїний повернувся із російського полону на власний день народження. Звільнений військовослужбовець розповів, що у полоні йому було важко насамперед морально і побажав тим, хто ще залишається у неволі, не падати духом.