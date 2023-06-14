Будували разом 5 АЕС: СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом" (фото)

За інформацією відомства, було розроблено спеціальну схему, за допомогою якої товар переоформляли на інших одержувачів. Підозрюваним загрожує 12 років в'язниці.

Службі безпеки України вдалося викрити київську компанію, яка під час повномасштабної війни допомагала підсанкційному "Росатому". Про це повідомляє пресслужба відомства 14 червня.

За інформацією спецслужб, київська компанія до лютого 2022 року експортувала свою продукцію на територію Російської Федерації за допомогою свого дилера у Москві, а компанія "Росатом" була її головним замовником.

"Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення та постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій", — йдеться у повідомленні.

Вже після початку повномасштабної війни, заборони вивезення товарів на митну територію РФ та запровадження санкцій проти "Росатому", київське бюро компанії продовжило співпрацю з росіянами.

СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом" Фото: СБУ СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом" Фото: СБУ СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом" Фото: СБУ СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом" Фото: СБУ

Вони і допомагали будувати РФ п'ять АЕС по всьому світу і для цього було розроблено спеціальну схему, в якій брали участь підконтрольні закордонні компанії.

"При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом". При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "росатому" здійснювали у режимі онлайн. За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь рф на суму майже 42 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

На підставі всіх зібраних доказів співробітники СБУ повідомили про підозру генеральному директору Київської компанії та його підлеглим за статтею 111-2 ККУ.

Після обшуків було вилучено документи, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Порушникам загрожує 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта, який обігрівав казарми ЗС РФ у Лимані. Місцевий житель, за даними слідства, займався обігрівом "розквартованих" угруповань військових із РФ, залишивши при цьому без теплопостачання будинки місцевих жителів.