Росія закрила для України доступ до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії, що працюють на території станції, змушені записувати чи фотографувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.

Російські загарбники зупинили автоматичну передачу Україні даних із датчиків, які передавали інформації щодо показників радіації на Запорізькій АЕС. Олег Коріков, виконуючий обов'язки керівника Державної інспекції з ядерного регулювання, повідомив 14 червня подробиці на брифінгу.

Він розповів, що відповідна інформація перестала надходити ще два тижні тому. До засобів радіаційного моніторингу, які розташовані на промисловому майданчику стратегічного об'єкта, тепер не має доступу.

"Це неприйнятно", – наголосив фахівець.

З його слів, відповідна команда була оголошена з Москви. Тепер представники Міжнародного агентства з атомної енергії, що працюють на території станції, змушені записувати чи фотографувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ. Керівник державної української структури зазначив, що пізніше у штаб-квартирі показники та дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі держави МАГАТЕ, зокрема й Україна.

Російські загарбники, з його слів, відповідними діями й надалі руйнують принципи безпеки на станції. Все це погіршує безпекову ситуацію.

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"Це є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", – додав він.

Російська сторона не має наміру йти на компроміси у цьому питані. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Нагадаємо, 12 червня українцям пояснили, що буде внаслідок вибуху на Запорізькій АЕС. Григорій Плачков, колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України, розповів, що найбільшу небезпеку становить ставок-охолоджувач на ЗАЕС, який незабаром перестане наповнюватись новою водою через падіння її рівня в Каховському водосховищі.