"Відрізані на рік": українцям пояснили, чи відкриється курортний сезон в Одесі

Директор Українського національного центру екології моря попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватись на морському дні ще не один рік. А повною мірою оцінити масштаби катастрофи, з якою зіткнулося Чорне море через підрив дамби Каховської ГЕС, можна буде вже під час осінніх штормів.

На Одещині як мінімум рік небезпечно для життя купатися в морі, рибалити та відпочивати на пляжах. Таким чином, курортний сезон у регіоні цього року через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС провалено, розповів директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

"Одна з головних проблем, що виникла через підрив дамби Каховської ГЕС, — це занижена солоність води в Чорному морі", — сказав Коморін.

Він пояснив, чому саме ця проблема так сильно вплинула на екологію цілого регіону та унеможливила відкриття курортного сезону.

Насамперед велика кількість прісної води та токсичних речовин, які хлинули в Чорне море після прориву греблі, змінили природне середовище проживання бичків та мідій. Коморін висловив припущення, що велика кількість цих мешканців Чорного моря вже загинула і продовжуватиме гинути.

"На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти", — застеріг директор Українського національного центру екології моря.

Коморін попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватись на морському дні ще не один рік. А повною мірою оцінити масштаби катастрофи, з якою зіткнулося Чорне море, можна буде вже під час осінніх штормів.

Нагадаємо, 13 червня директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації Петро Буланович розповів про те, як підрив Каховської ГЕС позначиться на Одесі. Якщо в місті встановиться 33-градусна спека, рівень кисню в морській воді різко знизиться. Екологи попереджають про цвітіння водоростей та смерть морських мешканців.

ЗМІ також писали про те, що секретар ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс 13 червня заявив про вплив теракту на Каховській ГЕС на зростання цін на харчі та проблеми з водопостачанням.