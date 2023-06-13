Погрожує не лише Україні: в ООН висловилися з приводу підриву греблі на Каховській ГЕС

Секретар організації з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс упевнений, що збитки, завдані ЗС РФ громадянській інфраструктурі, повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.

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Теракт на Каховській ГЕС спровокує зростання цін на продукти харчування та проблеми з водопостачанням. З цими труднощами зіткнуться сотні тисяч людей, тож дії російських окупантів вплинуть на глобальну продовольчу безпеку. Про це заявив секретар ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє агентство Reuters.

За його словами збитки, завдані ЗС РФ громадянській інфраструктурі, повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву.

"Ми вже спостерігаємо проблеми з продовольчою безпекою, але ціни на продукти, я впевнений, обов'язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням та посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, — це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку. Це очевидно: той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", — зазначив Гріффітс.

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Нагадаємо, що 6 червня Збройні сили Російської Федерації підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Вже 10 червня делегація Організації Об'єднаних Націй відвідала підконтрольні Україні населені пункти Херсонської області, які постраждали від повені після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Цікаво, що у день теракту на Каховській ГЕС ООН привітала передплатників у Twitter із Днем російської мови.

Також нещодавно стало відомо, що Україна та ООН домовилися про евакуацію українців з окупованих територій Херсонської області. В МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку та дасть змогу проїхати.

Тим часом український уряд пообіцяв виплатити компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС. Президент України також доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області.

Також Фокус писав про плани України вимагати від Росії відшкодування збитків через підрив дамби Каховської ГЕС. В Офісі президента кажуть, що Кремль зобов'язаний до останньої копійки компенсувати завдані українцям збитки.