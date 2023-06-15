Рівненська АЕС купує сотні літрів пива за бюджетні гроші, – дані тендера (фото)

Атомники, ймовірно, вирішили придбати майже 500 літрів пива на Новий рік – кошти взяли з бюджету. Доставити товар на станцію необхідно до 29 грудня.

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива майже на 19,8 тисяч гривень. Атомники хочуть придбати 466 літрів напою за бюджетні гроші. Про це свідчать дані Zakupki.Prom.

Заявки на постачання пива приймаються з 14 до 22 червня, після чого 23 червня має пройти сам аукціон. Доставити товар на РАЕС необхідно буде до 29 грудня, що дає змогу припустити, що пиво закуповують для свят.

Тендер має виграти компанія, яка запропонує найнижчу ціну, і у будь-якому разі вартість напою не повинна перевищувати зазначену підприємством.

Середня ціна літра пива в закупівлі, зазначена РАЕС, становить 42,5 грн, що навіть трохи нижче за ринкову з урахуванням того, що в списку покупок є дорогі сорти. Проте все одно виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші.

На момент публікації пресслужба РАЕС не коментувала інформацію щодо закупівлі майже 500 літрів пива.

Нагадаємо, 14 червня депутат Київської міської ради Леонід Ємець повідомив, що Дніпровська РДА закупила через Prozorro 300 шкіряних барабанів для "психологічного розвантаження дітей підчас повітряних тривог" на суму понад 890 тисяч гривень.

12 червня Ємець розповів про купівлю в одній зі шкіл у Дніпровському районі Києва електросковорідки за 720 тисяч гривень. Кошти було виділено з бюджету на облаштування укриттів. За словами депутата, у побуті така сковорідка споживає 21 кіловат електричної енергії на годину.