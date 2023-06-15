У Дніпрі жінка намагалася задушити лікарку швидкої фонендоскопом

Непритомну жінку виявили в парку перехожі і викликали швидку. За словами медиків, під час нападу на них очевидці просто стояли осторонь.

У Дніпрі в одному із центральних парків нетвереза жінка напала на бригаду "швидкої допомоги", яка приїхала надати їй допомогу до неї на виклик. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на медика Олену Ткаліч.

У парку перехожі помітили у траві жінку нібито без свідомості і викликали медиків. Коли ті прибули на виклик і спробували привести її до тями, жінка накинулася на медиків швидкої з кулаками. Одну з лікарок вона почала душити фонендоскопом, який висів у неї на шиї, іншій — роздерла тіло. Також вона буцала ногами сумку фельдшерів з вартісним обладнанням.

З'ясувалося, що "постраждала" відпочивала в парку разом із друзями. Хильнувши спиртного, вона відключилася, а друзі залишили її лежати у траві, а самі пішли.

Як зазначають медики швидкої, в момент нападу на них люди в парку просто спостерігали за тим, що відбувається і жодним чином не намагалися їм допомогти.

"Хочу зазначити, що компанія свідків просто стояла осторонь і дивилася на це неподобство. Зазначу окремо, що бригада з двох досвідчених фельдшерів у витрачений на п'яницю час могла б надати кваліфіковану допомогу пацієнтові в дійсно критичному стані", — зазначила медик.

Нагадаємо, що на Закарпатті медики прийняли треті пологи у 16-річної породіллі в машині "швидкої". Завдяки фельдшерам "швидкої" дитина з'явилася на світ, проте не подавала ознак життя. Медики провели всі необхідні реанімаційні заходи, і за 2-3 хвилини почули крик новонародженої дівчинки.

Раніше повідомлялося, що Російські військові медики підірвалися на міні у Брянській області. Один із медиків отримав дуже тяжкі поранення і потрапив до реанімації місцевої лікарні. Його напарник отримав важкі рвані рани обличчя.