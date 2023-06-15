Вальс в укритті: у Києві школярі відсвяткували останній дзвоник у метро (відео)

Під час свята пролунала повітряна тривога, діти з учителями сховалися в укритті. Київська влада підрахувала, що цього року з 9 та 11 класів випуститься майже 50 тисяч осіб.

Київські школярі 14 червня відзначили останній дзвоник, традиційний вальс вони танцювали на станції метро Видубичі. Відео свята з'явилося у Telegram-каналах.

У столиці пролунала сирена повітряної тривоги, тож учні з учителями були змушені пройти в укриття. На станції метрополітену випускники станцювали вальс та заспівали кілька пісень.

Київська міська адміністрація за день до останнього дзвоника оголошувала правила святкування у школах під час повномасштабної війни.

Головною умовою свята на другий рік війни стала підвищена безпека, наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

При оголошенні сигналу повітряної тривоги всім учасникам заходу потрібно терміново спуститися в укриття, зазначили урядовці.

За даними КМДА, 15 та 16 червня останній дзвоник прозвучить у 420 школах Києва. У 2023 році з 9 та 11 класів випускається майже 50 тисяч учнів.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області РФ скасували святкові заходи в школах, розташованих за 15 км від кордону з Україною.

У Кабміні раніше ухвалили, що навчання у школах потрібно закінчити до 30 червня. У 2023 році літні канікули триватимуть до 1 вересня.