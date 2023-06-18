"Неподобство": мер Тернополя нарікає, що містяни використовують укриття для пияцтва

За словами Сергія Надала, місця, які створені для безпеки населення, використовують у розважальних цілях. Небайдужих мешканців закликали звертатися до правоохоронних органів.

Мер Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців, які наважилися використати бомбосховища як місця, де можна розважитись під спиртні напої. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 18 червня.

За його словами, такі випадки трапляються і це обурливо. Громадян закликали бути більш усвідомленими у питаннях, що стосуються їхньої безпеки, особливо під час повітряних тривог.

"Це неподобство, коли укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян, якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає. Комунальні служби будуть продовжувати прибирати вуличні укриття", — йдеться у повідомленні.

Окремо міський голова подякував мешканцям Тернополя, які не залишаються байдужими та повідомляють про такі випадки. Окрім усіх заходів, продовжив Сергій Надал, має бути ще й громадський контроль, оскільки питання стосується безпеки місцевих мешканців.

Нещодавно в Тернополі встановили кілька бетонних укриттів поруч із зупинками громадського транспорту. На них витратили 3 мільйони гривень й активісти обурилися, як зазначають місцеві ЗМІ, адже здебільшого люди ними не користуються і намагаються дістатися більш укріплених місць.

Місцеві жителі також переймаються тим, що в майбутньому вони перетворяться на притулки для безпритульних або стануть громадськими туалетами.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що ліцей у Києві заявив про купівлю в укриття сковорідки та печі за 1,2 млн грн. Головний бухгалтер художнього ліцею "Зміна" Дніпровського району у Києві стверджує, що дороге кухонне обладнання – необхідні речі під час повітряної тривоги.