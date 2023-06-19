Резонансна петиція проти міністра культури: Шмигаль відповів на заклик усунути Ткаченка

За словами Шмигаля, встановити факти та обставини вказаних у петиції звинувачень неможливо. Водночас сам Ткаченко звернувся до Секретаріату Кабміну зі спростуванням.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розглянув петицію з закликом усунути міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та повідомив, що не бачить підстав для його звільнення. Про це повідомляється в офіційній відповіді Шмигаля на петицію, опублікованій 19 червня на Урядовому порталі України.

"Зі змісту розглянутої петиції неможливо встановити факти та обставини, які б давали чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень щодо порушення перед Верховною Радою України питання про звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченко А.В.", – зазначив прем'єр-міністр .

Також Шмигаль зазначає, що на адресу Секретаріату Кабінету міністрів надходив лист від Олександра Ткаченка, в якому він спростовує всі висловлені в петиції звинувачення, оскільки петиція не містить жодних фактів щодо його діяльності на посаді.

Петиція з вимогою звільнити Ткаченка: подробиці

7 березня було опубліковано петицію з закликом усунути Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Текст петиції Фото: kmu.gov.ua

"Перебуваючи на посаді Міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію у культурній сфері. Недотриманням слова публічно осквернив пам'ять усіх загиблих Героїв України та виявив крайню зневагу до них, бійців, тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка", — повідомлялося в заяві.

Наприкінці квітня Олександр Ткаченко виступив за співпрацю з "корисними" росіянами. Водночас, він підтримав білі та чорні списки артистів з РФ, що викликало ще сильніший суспільний резонанс.

До 2 червня петиція до голови Кабміну Дениса Шмигаля зробити подання до ВР про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала 25 тис. голосів.

15 червня нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв прокоментував петицію з вимогою звільнити Олександра Ткаченка, порівнявши її з "публічним доносом сталінських часів".