У Ківерцях на Волині витратять 73 млн на ремонт стадіону: у місті живе 14 тисяч людей

Міськрада хоче провести капремонт бігових доріжок та тренувальних майданчиків до кінця грудня 2025 року. Мер Олександр Ковальчук говорить про втілення у життя "дуже масштабного проєкту".

Гуманітарний відділ міськради міста Ківерці Волинської області оголосив тендер на проведення капітального ремонту футбольного поля та бігових доріжок майже за 73 мільйони гривень. Тендерна пропозиція доступна на майданчику держзакупівель Prozorro.

"Капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків по вул. Шевченка, 17. Термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг: 31 грудня 2025 року", — йдеться в описі умов торгів.

Переможця ще не оголосили, торги продовжуються до 21 червня.

У коментарі місцевому виданню "Конкурент" голова міста Олександр Ковальчук сказав, що влада хоче втілити в життя "дуже масштабний проєкт".

Під час ремонту, за його словами, все зноситимуть та будуватимуть нове футбольне поле. Крім цього, на стадіоні зведуть укриття, баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 квадратних метрів.

Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.

"Є можливість зробити стадіон добрим. Коштів поки немає, тому що термін виконання до 2025 року. Я хочу, щоб місто стало спортивною столицею області. Там буде штучне поле", – уточнив Ковальчук.

За даними журналістів, восени цього року із бюджету міста витратять від п'яти до восьми мільйонів гривень лише на демонтаж стадіону.

Ківерці – це місто у Луцькому районі Волинської області, райцентр Ківерцівського району. Видання "Волинські новини" 20 червня написало, що у місті проживає близько 14 тисяч осіб.

Нагадаємо, що видання "Наші гроші" 19 червня з'ясувало подробиці закупівель шоломів чиновниками Міноборони. Спочатку витрачали на шоломи 132 долари, а за кілька днів — уже 468 доларів, зазначили розслідувачі.

Фокус вже писав, що непрацюючий аеропорт "Бориспіль" хоче замовити прибирання приміщень та об'єктів майже за 52 мільйони гривень.