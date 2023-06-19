"Бориспіль" хоче витратити понад 51 мільйон на прибирання аеропорту, що не працює (скріншоти)

Попри заборону на польоти під час воєнного стану міжнародний аеропорт розпочав торги, щоб знайти прибиральників для свого комплексу. До послуг, зокрема, входить миття 800 унітазів та очищення покрівель від бурульок.

Related video

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" хоче замовити обслуговування приміщень та об’єктів за понад 51 мільйон 777 тисяч гривень. Про це відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Згідно з даними ресурсу, послуги державному підприємству надаватимуться протягом року — з 1 серпня цьогоріч до 30 липня 2024 року. За прибирання своєї території "Бориспіль" готовий заплатити 51 мільйон 777 тисяч 332 гривні та 45 копійок.

У оголошенні зазначено, що замовник прийматиме пропозиції до 28 червня, а вже наступного дня почнеться аукціон.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

До обов’язків переможця тендеру входить:

прибирання площ загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень аеровокзального комплексу та інших об’єктів аеропорту;

прибирання площ загального використання Прем’єрVIP зали, Бізнес-залів пасажирських терміналів "D" та "F";

прибирання площ загального використання, виробничих та сантехнічних приміщень паркінгу;

миття фасадів будівель аеровокзального комплексу та паркінгу;

очищення покрівель та козирків будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Загалом, згідно з описанням предмета закупівлі, на території "Борисполя" необхідно буде прибирати 800 унітазів, 233 пісуари, 831 умивальник та 167 душових.

На момент публікації матеріалу пресслужба державного підприємства не прокоментувала у соцмережах запланований аукціон.

Нагадаємо, засновник проєкту SkyDoctor Кирило Новіков розповів Фокусу про ризики, викликані тим, що через війну з Росією в Україні постраждала авіаційна інфраструктура. Йдеться не тільки про наслідки заборони на польоти під час воєнного стану, а й про пошкодження летовищ.

1 березня колегія суддів ВАКС засудила до 5 років ув’язнення колишнього керівника "Борисполя" Євгена Дихне. Його визнали винним у зловживанні службовим становищем.