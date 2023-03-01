Ексголову аеропорту "Бориспіль" та МАУ засуджено до 5 років позбавлення волі

ВАКС визнав винним Євгена Дихне та начальника однієї зі служб у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

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У середу, 1 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього керівника "Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне і засудила його до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

Ексгендиректора визнали винним за ч. 2 ст. 364 КК України та крім висновку, позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Також у справі про заподіяння шкоди ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" визнали винною за ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України колишню начальницю однієї зі служб Олесю Левочка та призначили їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з аналогічними. заборонами протягом трьох років.

Крім того, ВАКС наказав стягнути солідарно з обох обвинувачених на користь Фонду держмайна близько 11 млн грн як компенсацію за завдану матеріальну шкоду.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів у Апеляційній палаті ВАКС.

Чи є реакція Дихне на рішення суду?

Євген Дихне поки що не давав жодних офіційних коментарів щодо рішення суду.

Подробиці "скандальної оренди" у "Борисполі"

Як стверджується на офіційній сторінці САП у Facebook, протягом 2014-2019 років посадові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності. Проте з'ясувалося, що вищезазначене майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має у своєму розпорядженні лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Порушуючи чинне законодавство, посадові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали зазначені приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у сумі понад 15,7 млн грн.

Обвинувальний акт включав період з 2016 по 2017 роки та стосується двох подібних договорів. Хоча попередні договори оренди укладалися аеропортом і у 2012-2019 роках стосувалися різних чиновників аеропорту та підприємств.

Правозахисники, зі свого боку, стверджували, що Євген Дихне не лише не завдав шкоди аеропорту "Бориспіль" чи державі, а й своїми ефективними діями уникнув її. В іншому разі приміщення аеропорту були б порожніми, і адміністрація була б змушена витрачати гроші на їхнє утримання.

Нагадаємо, у 2019 році Євген Дихне займав 78 рядок у рейтингу "100 найвпливовіших українців".

Як раніше повідомляв Фокус, у середині червня 2021 року НАБУ разом із прокурорами САП направили до суду справу за звинуваченням двох топчиновників аеропорту "Бориспіль".