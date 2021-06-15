Справа аеропорту "Бориспіль" за шкоду на 16,5 млн гривень надіслана до суду, — НАБУ

За даними силовиків, серед обвинувачених — колишній керівник підприємства і начальник служби орендних відносин.

НАБУ разом із прокурорами САП надіслали до суду справу за обвинуваченням двох топчиновників, яких підозрюють у незаконному наданні підприємцям за заниженою вартістю в оренду приміщення ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Про це йдеться на офіційному сайті антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що чиновники ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2016-2017 роках на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення приватним підприємствам поза конкурсом за заниженою вартістю.

Але за чинним законодавством подібні дії може здійснювати тільки Фонд держмайна України на підставі конкурсу та зі схвалення Мінінфраструктури.

За інформацією НАБУ, подібні дії чиновників ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "призвели до збитку в розмірі 16,5 млн гривень.

Серед підозрюваних: ексглава держпідприємства (ч. 2 ст. 364 "Вживання владою або службовим становищем") і начальник служби орендних відносин (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 364).

"Висновок попередніх договорів припинився тільки після втручання НАБУ та надання відповідних рекомендацій. Зазначені факти детективи НАБУ розслідували з червня 2019 по лютий 2021 року. Про підозру учасникам корупційної схеми повідомили у вересні 2020 року", — підсумували в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ зафіксувала в аеропорту "Бориспіль" розкрадання на десятки мільйонів. Бізнесмени приватної фірми, яка виграла тендер на реконструкцію ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", привласнили майже 37 млн грн.

Також Фокус розповідав, що ексглаві аеропорту "Бориспіль" Євгенію Дихне суд призначив заставу 5,26 млн гривень. Силовики підозрюють його в зловживанні службовим становищем, що заподіяло більше 16,5 млн грн збитків ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".