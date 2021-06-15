Дело аэропорта "Борисполь" по ущербу в 16,5 млн гривен направлено в суд, - НАБУ

По данным силовиков, среди обвиняемых — бывший руководитель предприятия и начальник службы арендных отношений.

НАБУ вместе с прокурорами САП направили в суд дело по обвинению двух топ-чиновников, которых подозревают в незаконном предоставлении предпринимателям по заниженной стоимости в аренду помещения ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

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Об этом говорится на официальном сайте антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что чиновники ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в 2016-2017 годах на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения частным предприятиям вне конкурса по заниженной стоимости.

Но по действующему законодательству подобные действия может совершать только Фонд госимущества Украины на основании конкурса и с одобрения Минифраструктуры.

По информации НАБУ, подобные действия чиновников ГП "Международный аэропорт "Борисполь" привели к ущербу в размере 16,5 млн гривен.

Среди подозреваемых: экс-глава госпредприятия (ч.2 ст. 364 "Употребление властью или служебным положением") и начальник службы арендных отношений (ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 364).

"Заключение предварительных договоров прекратилось только после вмешательства НАБУ и предоставления соответствующих рекомендаций. Указанные факты детективы НАБУ расследовали с июня 2019 по февраль 2021 года. О подозрении участникам коррупционной схемы сообщили в сентябре 2020 года", — подытожили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ выявила в аэропорту "Борисполь" хищения на десятки миллионов. Бизнесмены частной фирмы, выигравшей тендер на реконструкцию ГП "Международный аэропорт "Борисполь", присвоили около 37 млн грн.

Также Фокус рассказывал, что экс-главе аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне суд назначил залог в 5,26 млн гривен. Силовики подозревают его в в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 16,5 млн грн убытков ГП "Международный аэропорт "Борисполь".