Экс-глава аэропорта "Борисполь" и МАУ приговорен к 5 годам лишения свободы

ВАКС признал виновным Евгения Дыхне и начальника одной из служб в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн убытков

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В среду, 1 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего руководителя "Международного аэропорта "Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне и приговорила его к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Экс-гендиректора признали виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и помимо заключения, лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Также по делу о нанесении ущерба ГП "Международный аэропорт "Борисполь" признали виновной по ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 364 УК Украины бывшую начальницу одной из служб Олесю Левочко и назначили ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с аналогичными запретами в течение трех лет.

Кроме того, ВАКС приказал взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу Фонда госимущества около 11 млн грн в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Есть ли реакция Дыхне на решение суда?

Евгений Дыхне пока не давал никаких официальных комментариев относительно решения суда.

Подробности "скандальной аренды" в "Борисполе"

Как утверждается на официальной странице САП в Facebook, в течение 2014-2019 годов должностные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещение субъектам предпринимательской деятельности. Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду располагает только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

В нарушение действующего законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям, что привело к нанесению ущерба в сумме более 15,7 млн грн.

Обвинительный акт включал период с 2016 по 2017 годы и касается двух подобных договоров. Хотя предварительные договоры аренды заключались аэропортом и в 2012-2019 годах и касались разных чиновников аэропорта и предприятий.

Правозащитники в свою очередь утверждали, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но и своими эффективными действиями избежал его. В противном случае помещения аэропорта пустовали бы, и администрация была бы вынуждена тратить деньги на их содержание.

Напомним, в 2019 году Евгений Дыхне занимал 78 строчку в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев".

Как ранее сообщал Фокус, в середине июня 2021 года НАБУ вместе с прокурорами САП направили в суд дело по обвинению двух топ-чиновников аэропорта "Борисполь".