"Зливали" росіянам інформацію: у Києві викрили програмістів-зрадників, — СБУ

Окупанти хотіли отримати координати електропідстанцій, на яких проводилися або ще продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілу. Це допомогло б Росії спланувати повторні атаки.

Співробітники служби безпеки успішно запобігли передачі конфіденційної інформації від однієї з обласних військово-цивільних адміністрацій до РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Розслідування виявило, що існувала загроза витоку інформації через систему електронного документообігу. Виявилося, що київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення у державній установі, надала права доступу до баз даних своїм колегам із тимчасово окупованої частини на Сході України.

Пізніше з'ясувалося, що ці колеги насправді були представниками тан званої ДНР, але видавали себе за співробітників донецької філії зазначеної компанії. Вони використовували отриманий онлайн-доступ для регулярного винесення інформації з ОВА.

Співробітники СБУ з'ясували, що найбільший інтерес у російських осіб викликало питання щодо наслідків російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Також окупанти хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілу. Це допомогло б Росії спланувати повторні атаки.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та у приміщеннях фігурантів у Києві слідчі виявили:

комп'ютери та мобільні телефони з підтвердженнями вибухової діяльності;

друку та документи, що вказують на ведення спільного бізнесу з донецькою філією.

Правоохоронці затримали одного із керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

Правоохоронні органи також віднесли п'ятьох спільників із тимчасово окупованого Донецька до цієї кримінальної справи. Всім цим зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві викрили програмістів-зрадників

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з "Росатомом". За інформацією відомства, було розроблено спеціальну схему, за допомогою якої товар переоформляли на інших одержувачів. Підозрюваним загрожує 12 років в'язниці.