Живий та здоровий: Буданов зустрівся з послом Японії після фейків РФ про свою смерть (фото)

Перша заступниця міністра закордонних справ Джарапова, яка поділилася кадрами, запевнила, що на них "не муляж". Керівник ГУР обговорив з послом Кунінорі війну в Україні.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов живий та здоровий, а російська інформація щодо його смерті не відповідає дійсності. Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ, опублікувала у Facebook його фото з японським послом Мацудою Кунінорі.

У дописі вона зазначила, що під час зустрічі відбулися корисні дискусії. Учасники заходу обмінювалися думками щодо війни в Україні та інших нагальних тем.

"Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові", – зазначила Джапарова.

Фото: Facebook Еміне Джапарової

Фейк про смерть Буданова

Російські ЗМІ 15 червня опублікували фейк про "поранення" Буданова. Пропагандисти повідомили, що голова ГУР нібито постраждав внаслідок ракетного обстрілу РФ. Раніше подібна заява вже з’являлася в інфопросторі та "підкріплювалась" фейковим скриншотом нібито української новини.

У ГУР 16 червня спростували дезінформації щодо поранення Буданова. За інформацією пропагандистів РФ, керівника відомства доставили на гелікоптері в Польщу, а потім перевезли в Німеччину, де він перебуває у важкому стані. Ці повідомлення не підтвердили.

Німецьке ЗМІ Stern також спростувало інформацію про поранення Буданова. За словами журналістів, інформаційна кампанія про тяжкий стан керівника розвідки є досить масштабною. Одне з фейкових італійських видань написало матеріал кількома мовами.

Нагадаємо, 19 червня Буданов прокоментував свою "загибель". Очільник військової розвідки України висміяв спроби російської пропаганди переконати всіх, що він загинув. Він заявив, що в Україні формують "спецзагін з безсмертних", які будуть по ночах кошмарити росіян, які мріяли захопити Україну.