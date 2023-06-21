Три доби без їжі та води: у Києві патрульні врятували покинутого собаку (відео)

Тварина постійно скулила — це помітили сусіди і зв'язалися із зоозахисниками. Безвідповідальним власником тепер займуться правоохоронці.

Столичні патрульні вчинили акт порятунку собачки, який був замкнений на балконі протягом трьох довгих діб. Для того, щоб звільнити бідного вихованця, вони вирішили дістати його через вікно. Про це повідомили у пресслужбі столичної патрульної поліції.

Зараз чотирилапому вихованцю не загрожує жодна небезпека.

"Патрульні допомогли врятувати песика, який 3 доби просидів закритим на балконі. Ця подія сталася у Святошинському районі, звідки на лінію 102 надійшло повідомлення про жорстоке поводження з тваринами. Жителі багатоповерхівки поскаржилися на свого сусіда, який закрив собаку. Тварина постійно скулила і, ймовірно, потребувало їжі та води”, – розповіли у пресслужбі.

За повідомленням правоохоронних органів, коли вони прибули на місце події, інформація щодо наявності тварини підтвердилася. Двері квартири були відчинені, проте власника будинку не було на місці. Інспекторам не вдалося досягти балкона через значне скупчення предметів усередині приміщення.

Для того, щоб звільнити собаку, поліцейські вирішили перелізти через вікно. Потім вони передали її зоозахисникам, із якими зв'язалися сусіди.

Згодом безвідповідальним власником тварини займатимуться дільничні офіцери.

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