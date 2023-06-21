Підрив Каховської ГЕС: Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому, — МВС

За словами голови МВС Ігоря Клименка, зараз фахівці проводять усі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води для населення, а також можливості водного басейну Дніпра.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС річка Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому. Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Про це заявив голова МВС України Ігор Клименко у Telegram.

За його словами, зараз фахівці проводять усі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води для населення, а також можливості водного басейну Дніпра.

"Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода. Як питна, так і технічна", — зазначив Клименко.

Він заявив, що наразі воду підвозять тим, хто її потребує. Ба більше, проводяться геодезичні роботи, щоб виявити місця, де можна почати бурити свердловини.

"Паралельно у нас працює 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Також у нас є запаси щонайменше на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою", — зазначив Клименко.

Нагадаємо, що 21 червня рятувальники показали, як справляються з наслідками підриву Каховської ГЕС. Жителям Херсонської та Дніпропетровської областей рятувальники продовжують підвозити питну воду, попри ризики. Під час ліквідації наслідків повені на Херсонщині російські окупанти вже поранили 16 ліквідаторів.

Крім того, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ поступово займають позиції, залишені після підриву Каховської ГЕС. За її словами, обстріли на Херсонщині повертаються до показників як до техногенної катастрофи. Однак, за її словами, росіяни самі спричинили перешкоду, розставивши міни до руйнування дамби.