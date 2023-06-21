Справу про насилля в родині Підвербних закрили: донька не згадала про образи, — адвокат

12-річна дівчинка заявляла про те, що мати її била, а також не давала митися та прати свої речі. Однак, зі слів адвоката, на судовому засіданні вона висловила любов до жінки.

21 червня справу проти 78-річної матері, що вважається найстаршою в Україні, закрили. Мешканку Чернігова Валентину Підвербну підозрювали у вчиненні домашнього насильства до власної 12-річної доньки. Деталями судового засідання з журналістами "ТСН" поділився адвокат жінки Андрій Котенок.

"Усі докази зібрали, допитали всіх, матеріали, які були, дослідили — пані суддя не побачила складу адміністративного правопорушення. На нашу думку, і суд нашу думку підтримав, насильства у сім’ї не було. Мати не чинила насильства щодо дочки, не обґрунтований протокол підлягає закриттю", — заявив він.

Захисник розповів, що дівчинка не підтвердила у суді фактів побиття та заявляла про любов до матері.

"Про насильство вона не говорила. Каже, я люблю маму. Це дитина, але щоб її били, ображали — такого не говорила", — завірив Котенок.

У ЗМІ додали, що суд розглядав справу у закритому режимі.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що найстаршу мати України Валентину Підвербну могли позбавити батьківських прав. Причиною став допис її доньки Анни-Марії у соцмережах, в якому 12-річна дівчинка поскаржилась на насильство та образи з боку матері.

Пізніше, 3 червня Анна-Марія поділилась, що не хоче повертатися до життя з матір’ю, яке, за її словами, важко назвати нормальним. Також вона поцікавилась у підписників, чи їй не здається, що справа "стоїть".