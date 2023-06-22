Пожежа на площі 150 кв. м: у Києві через витік газу стався вибух у багатоповерхівці (фото, відео)

За словами голови КМВА Сергія Попко, вибух стався у багатоповерховому будинку на двох поверхах. У ДСНС заявили, що зруйновано 5 квартир.

Приблизно о 03:30 ночі 22 червня у Києві пролунав вибух, хоч повітряну тривогу не оголошували. Про це повідомили на Telegram-каналі "Реальний Київ".

Потім з'явилося повідомлення, що, за попередніми даними, в одній із столичних багатоповерхівок вибухнув балон із пропаном за адресою Малишка 33. На місце виїхали дві карети швидкої допомоги.

Потім у Київській міській військовій адміністрації підтвердили вибух та пожежу. Як заявив голова КМВА Сергій Попко, за попередніми даними, вибух стався через витік газу. Пожежа охопила область 150 квадратних метрів.

"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 м.кв. Пожежа ліквідується. Проводиться пошук людей", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі розповсюджують фото та відео з місця події.

Потім у ДСНС заявили, що у Дніпровському районі Києва по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

"За оперативною інформацією зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Врятовано 2 особи. Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих", — сказано у повідомлені.

Нагадаємо, що 21 червня рятувальники показали, як справляються із наслідками підриву Каховської ГЕС. Жителям Херсонської та Дніпропетровської областей рятувальники продовжують підвозити питну воду, попри ризики. Під час ліквідації наслідків повені на Херсонщині російські окупанти вже поранили 16 ліквідаторів.