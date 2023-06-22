Біля узбережжя Криму стався землетрус магнітудою 4,6

Підземні поштовхи спричинили чималу паніку. Кримчан злякало те, що тремтіли будинки і рухалися меблі.

Землетрус магнітудою 4,6 зафіксований у морі біля берегів Кримського півострова у четвер, 22 червня, вранці. Епіцентр розташовувався за 59 км від Севастополя і 51 кілометр від Балаклави, повідомляється на сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

За його інформацією, землетрус стався о 05:42 у морі на південь від Севастополя на глибині 10 км.

У соціальних мережах кримчани повідомляють про поштовхи, що відчувалися в Севастополі, Євпаторії, на південному березі Криму.

Крим є сейсмонебезпечним регіоном, адже він розташований на околиці Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) складчастого поясу. За останні 100 років у Криму фіксували поштовхи магнітудою 5-7 балів. Найсильніший землетрус стався у вересні 1927 року в районі Ялти, за деякими джерелами, магнітуда досягала 9. Тоді було зруйновано понад 70% будівель міста.

Останній подібний землетрус в районі Криму був 27.02.2023 року, магнітудою 4,0.

Цей же землетрус багато хто сприйняв як роботу так званої російської ППО. Вранці 22 червня колаборанти заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде із Херсонщини до Криму. Вони також поскаржилися начебто на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних боків. Охочих залишити півострів перенаправляють через Кримський міст чи через Вірменськ, кажуть очевидці.

А біля Феодосії партизани нещодавно підірвали залізничні колії та пошкодили логістику армії РФ у Криму.