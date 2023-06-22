Не газовий балон: влада назвала нову причину вибуху у багатоповерхівці Києва (відео)

За словами спікера Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, 16-поверхівка була газифікована. Правоохоронці розглядають версію витоку газу в одній із квартир.

Вибух у багатоповерхівці Дніпровського району Києва вночі 22 червня міг статися не через газовий балон. Таку думку висловив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов в ефірі єдиного телемарафону.

За словами спікера КМВА, 16-поверхівка була газифікована.

"Наскільки я розумію, так чи інакше будинок був газифікований. Я не експерт, але вибух такої сили навряд чи міг би статися від газового балона", — заявив Шаманов.

Майбутнє багатоповерхівки зможуть вирішувати лише експерти після відповідних експертиз. Усіх людей уже евакуювали з дому, резюмував він.

Правоохоронці розглядають версію витоку газу в одній із квартир, за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Київські ЗМІ повідомили про призупинення рятувальних робіт, оскільки почала руйнуватися одна зі стін, є загроза обвалу будинку.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко говорив про збільшення кількості жертв після вибуху у 16-поверхівці. Загинули двоє людей, ще двоє потрапили до лікарень із пораненнями різного ступеня тяжкості.

У ДСНС раніше повідомляли, що у житловому будинку вибухнув балон із пропаном. Пожежа після вибуху охопила область 150 квадратних метрів.