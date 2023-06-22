"Може газ, може вибухівка": Кличко повідомив нові деталі вибуху у багатоповерхівці Києва (відео)

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Наразі рятувальники розбирають завали у пошуках постраждалих мешканців.

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Кількість жертв вибуху у 16-поверховій будівлі, що розташована у Дніпровському районі Києва, зросла. Про це у четвер, 22 червня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей. Крім того, двох людей госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості, ще двом мешканцям надано медичну допомогу на місці.

Внаслідок вибуху зруйновано шість квартир. З ушкоджених квартир врятували 18 мешканців.

Наразі рятувальники розгрібають завали, після чого експерти встановлять — чи пошкоджені конструкції будинку.

"Причину вибуху експерти зможуть встановити найближчим часом. Наразі тривають роботи з розчищення завалів. Усі екстрені служби на місці. У цьому багатоповерховому будинку 126 квартир. Через якийсь час експерти зможуть сказати, чи придатний будинок для подальшої експлуатації", — розповів Кличко.

При цьому про причини вибуху наразі не відомо.

"Трохи пізніше ми зможемо говорити про причини вибуху — це може бути газ, можливо вибухівка — чекаємо на експертну оцінку", — резюмував Кличко.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці стався у ніч проти 22 червня. Повідомлялося, що під завалами знайшли тіло одного загиблого.

Як повідомили у ДСНС, у 16-поверхівці за адресою Малишка, 33 вибухнув балон із пропаном. Пожежа охопила площу 150 квадратних метрів, яку до ранку вдалося ліквідувати.