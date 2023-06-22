Що робити в разі радіаційної аварії: інструкція від МОЗ (інфографіка)

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує дотримуватися певних правил, щоб убезпечити своє життя.

В Україні не опускають імовірність того, що російські окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, в якому хочуть звинуватити ЗСУ. З цієї причини всі жителі України мають бути підготовлені до можливої катастрофи. Як діяти в разі атаки на ЗАЕС, розповіли на сайті МОЗ.

Що робити далі в разі радіаційної аварії

1. Перебуваєте в укритті

Відповідним місцем для цього може бути підвал або середина будівлі. Враховуючи, що радіоактивні матеріали зазвичай осідають на зовнішніх поверхнях будівель, намагайтеся триматися якомога далі від стін і даху. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей. Закрийте вікна та двері, ущільніть щілини та отвори підручними засобами, і вимкніть системи вентиляції в будинку.

Залишайтеся в укритті до отримання нових вказівок від офіційної влади. Тримайте домашніх тварин поруч із собою і не дозволяйте їм виходити на вулицю.

2. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Майте на увазі повідомлення рятувальників, поліції та місцевої влади. Увімкніть телевізор і радіо, і стежте за офіційними каналами місцевої влади в Telegram або Facebook. Важливо бути уважним до офіційних вказівок і рекомендацій, що надаються владою і службами надзвичайної ситуації.

3. Знезаразьте себе

Рекомендується зняти верхній шар одягу для зменшення кількості радіоактивного матеріалу на вас. При цьому необхідно діяти обережно, щоб не розсіяти радіоактивний пил. Одяг, який ви зняли, помістіть у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

4. Помийтеся за можливості

Рекомендується прийняти душ, використовуючи мило, щоб очистити тіло, і шампунь, щоб вимити волосся. Однак слід уникати використання кондиціонерів, оскільки вони можуть закріпити радіоактивні частинки на волоссі. Важливо не трети і не дряпати шкіру, щоб запобігти потраплянню радіоактивного матеріалу у відкриті рани.

Якщо вам недоступна можливість прийняти душ, можна вимити руки, обличчя та відкриті ділянки тіла під проточною водою, використовуючи мило. Крім того, можна скористатися вологими серветками або тканиною. Не забудьте приділити особливу увагу рукам і обличчю, протріть повіки, вії та вуха.

5. Одягніть чистий одяг

Постарайтеся допомогти своїм рідним і близьким у виконанні всіх описаних вище інструкцій. Рекомендується використовувати рукавички і маску або респіратор, якщо це можливо, щоб забезпечити додатковий захист.

У МОЗ розповіли, що робити в разі радіаційної аварії

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки та СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Він повідомив, що для цього вже все підготовлено.

Кирило Буданов розповів про те, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Російські окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції в окупованому Енергодарі. Його підрив може мати для України негативні наслідки, вважає глава ГУР.