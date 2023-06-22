Єдиний реєстр зброї в Україні: в МВС роз'яснили, що зміниться з початком його роботи (відео)

Кожен власник зброї зможе перевірити дані про себе та термін свого дозволу. "Трофейну зброю" зареєструвати буде неможливо через відсутність правового регулювання.

З 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї. Про те, яку інформацію через нього можна буде отримати та надати, розповів в ефірі телемарафону заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"У першу чергу кожен користувач зброї, кожен власник, отримає можливість зайти в особистий кабінет громадянина, верифікувати себе, побачити ту зброю, яка сьогодні закріплена за цим громадянином, встановити відповідність тієї зброї та інформації, яка знаходиться в реєстрі", — пояснив він.

Також українці зможуть перевірити в особистому кабінеті термін дії свого дозволу на зброю. Це, за словами заступника голови МВС, допоможе зорієнтуватися, коли треба продовжити дію дозволу.

"Для продовження дії дозволу необхідно звертатися тільки тоді, коли підходить термін закінчення такого дозволу", — наголосив Тимченко.

Тобто потреби звертатися до органів поліції або суб’єктів господарювання для зміни дозволу на зброю немає, якщо він не потребує оновлення через терміни свого закінчення. Якщо умовно на початку червня людина отримала паперовий дозвіл, з початком роботи Єдиного реєстру оновлювати дані про себе їй не потрібно.

"Дозвіл буде діяти три роки. І фактично ми можемо говорити, що в повному обсязі реєстр зброї запрацює тоді, коли кожен громадянин змінить свій дозвіл на користування зброєю через три роки", — проінформував правоохоронець.

Щодо "трофейної зброї", тобто відвойованої у ворога, чітких прогнозів представник МВС не надав. За його словами, процедура реєстрації такої зброї нині обговорюється законодавцями, однак нині це питання не врегульоване.

Тимченко зазначив, що ідея створити електронний реєстр зброї не пов’язана з її нелегальним обігом, а покликана наблизити діджиталізацію. За даними міністерства, нині в Україні є понад 700 тисяч власників зброї.

Коментар заступник керівника МВС України Леоніда Тимченка

Нагадаємо, 2 травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, яку зброю можна буде зареєструвати та яку заборонено залишити собі. За його словами, в обігу на території України нині понад мільйон одиниць, якщо не враховувати "трофейні".

Про намір запустити Єдиний реєстр зброї в електронному форматі заявляли в МВС ще у грудні 2021 року. Ініціативу пояснили корупційними ризиками у цій сфері.