Дощі з грозами, град і шквали: синоптики поділилися прогнозом погоди на завтра (карта)

Ртутні стовпчики в південних і східних областях подолають позначку +30 градусів. Максимально очікується +33.

У суботу, 24 червня, в Україні можливі короткочасні дощі, грози та сильний вітер. На заході — зливи з грозами, а подекуди град і шквали. І лише в південних регіонах очікується суха погода. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"У західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі. На решті території країни вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині без опадів", — пише пресслужба.

Також зазначається, що вітер дутиме із заходу та північного заходу. Його швидкість сягатиме 10 м/c.

Прогноз погоди на 24 червня: якою буде температура

Щодо температури повітря, то в західних регіонах буде найпрохолодніше — у нічний час термометри покажуть +16... +19 градусів, у денні години повітря прогріється до +21... +25.

На півночі температура коливатиметься від +16 до +19 вночі та від +26 до +29 вдень.

У східних областях очікується в темний час доби +16... +21 градус, удень +27... +31.

У південній частині країни синоптики прогнозують уночі +18... +22, удень +28... +33 градуси.

Синоптична карта на 24 червня

Погода в Києві 24 червня

За прогнозом метеорологів, ніч у Києві мине без опадів, проте вдень у столиці можливі короткочасні дощі, місцями грози.

Нічні температури становитимуть +17... +19 градусів, а вдень ртутні стовпчики піднімуться до +28... +30 градусів.

Нагадаємо, нове дослідження вчених із Гарвардської медичної школи показує, що ризик бути вкушеним собакою у людини значно зростає в дуже спекотні дні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка пережила нищівний удар блискавки на очах у своїх шістьох дітей, стверджує, що тепер може відчувати наближення грози.