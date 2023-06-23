"Щоб не ганьбили державу": Зеленський доручив звільнити одеського військкома Борисова (відео)

Український лідер у зв'язку зі справою військкома, у якого журналісти виявили нерухомість в Іспанії, також ініціював перевірки у всіх ТЦК в Україні.

Президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення Главкому Залужному негайно звільнити з посади начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова, який потрапив у скандал через майно в Іспанії. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному телеграм-каналі українського президента в п'ятницю, 23 червня.

"Звільнити з посади одеського "військкома" — начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", — сказав Володимир Зеленський під час засідання Ставки.

Також український президент ініціював створення комісії під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком і разом із НАЗК для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах.

За словами Зеленського, це потрібно для того, щоб голови ТЦК "не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті".

Чому військком з Одеси Євген Борисов потрапив у скандал

Розслідувачі "Української правди" 22 червня опублікували розслідування, яке стосувалося голови ТЦК Одеси Євгена Борисова.

За інформацією журналістів, члени сім'ї Борисова придбали нерухомість та інше майно в Іспанії вже після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Зокрема, у його матері у власності з'явилася вілла за €3 млн, а у дружини — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї і кілька дорогих машин.

Дещо пізніше стало відомо, що Борисова підозрюють ще й у продажу "білих квитків" ухильникам від військової служби та незаконному збагаченні.

Того ж дня, 22 червня, в ефірі програми "Свобода Live" начальниця координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що службове розслідування щодо Борисова завершилося і за його результатами він залишається на своїй посаді, оскільки підстав для його відсторонення не знайшли.

Крім того, Фокус писав про те, що ДБР ще в травні завело справу на Євгена Борисова, але водночас він залишився на посаді. Таким чином у скандальній історії з начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євгеном Борисовим спливли нові подробиці.

Нагадаємо, 22 червня ЗМІ писали про те, що у сім'ї військкома з Одеси майна в країні ЄС на мільйони. Начальник Одеського обласного ТЦК і СП Євген Борисов спочатку запевняв журналістів, що його сім'я не має жодної власності в Іспанії, а після слів про виписки з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там торгівлею, і він не "влазить" у ці справи.