20 років обманював українців: під Києвом затримали росіянина-гіпнотизера (відео)

Підозрюваний під час своєї діяльності використовував фальшиві банкноти і навички гіпнозу, а його жертвами стали щонайменше 10 осіб. Тепер росіянину загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Київській області затримали росіянина, який за допомогою гіпнозу вручав людям сувенірні купюри, на яких домальовував від руки нулі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області 24 червня.

За словами прессекретарки поліції Ірини Прянишникової, жертвами зловмисника стало щонайменше 10 осіб. При цьому, протягом останніх 20 років він їздив областями України і обманював там громадян за допомогою своїх здібностей.

Одна з постраждалих жінок, яка є співробітницею салону краси, ділиться, що до їхнього закладу зайшов чоловік і почав питати про подарункові сертифікати. Він нібито хотів зробити своїй дружині подарунок.

У розмові з дівчиною він постійно намагався її заговорити і при цьому нібито дуже поспішав. Термінал не працював, тому він дав співробітниці салону нібито 200 євро.

Сувенірну купюру він також підсвічував, тим самим показуючи водяні знаки для переконливості. Постраждала виписала сертифікат, віддала йому здачу і він пішов.

Тільки після цього дівчина усвідомила, що з купюрою щось не так, а через добу прочитала схожу історію в новинах.

За словами співробітників поліції, схема була досить хитрою. Зловмисник брав сувенірну купюру, де про це було написано іноземною мовою, номіналом нуль євро, до якої він ручкою домальовував цифри.

Його діяльність триває вже майже 20 років і поліція стикалася з подібними випадками в багатьох українських областях, але зловити його вдалося тільки зараз. Він дуже добре вмів викликати довіру і вигадував щоразу іншу історію.

Жив він у Києві, але є вихідцем з Азербайджану з російським паспортом. Понад 10 років у нього не було постійної роботи, а жив він за гроші, які вдалося роздобути обманним шляхом.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком 57 діб. Загалом йому загрожує 7 років позбавлення волі, оскільки йдеться про тяжкий злочин — виготовлення та розповсюдження підроблених купюр.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про те, що поліція затримала двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Одна з киянок помітила, як люди фіксують на відео роботу ППО в столиці та повідомила про це правоохоронцям. У результаті було затримано двох молодих людей 23 і 26 років.