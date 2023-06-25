Загинули випускниці: у Кіровоградській області сталася смертельна ДТП (фото)

Водій, за даними слідства, порушив ПДР, перевищив швидкість і вилетів у кювет. Уточнюється, що за кермом перебував нетверезий поліцейський, а загиблими виявилися неповнолітні випускниці місцевого навчального закладу.

Унаслідок дорожньої пригоди на трасі "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя" в районі селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області загинули три 17-річні дівчини. Також трьох пасажирок було госпіталізовано. За попередніми даними, водій автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомила представниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає "Суспільне".

Згідно з отриманою інформацією, повідомлення про дорожню аварію надійшло близько 4:30 ранку 25 червня. За даними, отриманими на місці події, стало відомо, що водієм автомобіля був поліцейський, який належить до одного з територіальних підрозділів.

"Унаслідок дорожньої аварії троє 17-річних дівчат загинули: двоє на місці події, одна померла в кареті швидкої медичної допомоги. Ще троє пасажирок, віком від 16 до 18 років, доставлені до лікарні. Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження. За кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння", — сказала Віталіна Бевзенко.

Представниця обласної прокуратури Наталя Алєксєєнко повідомила, що, згідно з даними слідства, водій автомобіля порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість і не впорався з керуванням, що призвело до з'їзду в кювет і перекидання автомобіля. У момент аварії в салоні машини перебувало п'ятеро пасажирів, які були випускниками однієї з місцевих шкіл.

За цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У Кіровоградській області сталася масштабна ДТП

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