"Справа не закрита": український телеведучий Костянтин Грубич розповів про загибель своєї доньки

Донька журналіста загинула внаслідок ДТП у 2014 році. Винуватця у смерті 17-річної Ольги так і не знайшли.

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Відомий український телеведучий Костянтин Грубич розповів про пережиту трагедію. 2014 року він втратив свою молодшу дочку Ольгу. 17-річну дівчину збив автомобіль та винного так і не знайшли. Грубич вважає, що від нього щось приховують. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Ведучий програм "Сніданок з 1+1" та "Смачна країна" зізнався, що звинувачував себе в тому, що сталося. Він міг піти зустріти дочку, але вона відмовилася.

"Це був футбол того вечора, це не така вже ніч була, це 12 година. Ми могли легко її піти зустріти біля метро, але все ж таки доросла людина, майже 18 років. Вона сама не хотіла, щоб ми її зустрічали. Але я себе корю, що я цього не зробив, і навіть сердився", — розповів журналіст.

Інтерв'ю Костянтина Грубича

17-річну Ольгу на пішохідному переході збив автомобіль улітку 2014 року. Водія так і не знайшли, свідків не було. Через травми дівчина впала в кому і померла. Хоч машина винуватця й зазнала численних пошкоджень, її теж відшукати не вдалося.

Зі слів Грубича, його дружина хоче знати ім'я винуватця ДТП. Сам він у цьому не певен.

"Справа не закрита. І чим далі, у нас якесь своє бачення, що слідству відомий злочинець. І, мабуть, від початку був відомий. Але зроблено все так, щоб він був невідомий. Мені здається, що просто замовчують про злочинця". Але я розумію, що я зацікавлена особа і не можу все це об'єктивно сприймати. Мені правду не розповідають», — за словами ведучого, з паперів все зроблено правильно. На місці ДТП не було камер відеоспостереження, але сам він вважає, що його та його родину обдурили.

"Моє внутрішнє чуття, що ми обдурені, що тут вступила в права корупція і що це зробив непростий чоловік. Але ж він ходить по землі, топче її. І як з цим жити? Мене втішає те, що є Бог і він розбереться", — каже телеведучий. За його словами, неможливо пережити смерть своєї дитини.

"Готуйтеся до постійного болю. Несіть цей хрест з гідністю. Знайте тільки, що легше не стане. Але ви можете себе загартувати. Знаходьте собі заняття. Якась активність має бути, тільки не сидіть. Це вас уб'є — а кому від цього стане легше?", — прокоментував ведучий.

У Костянтина Грубича є дорослі дочка Владислава та син Ярослав.

Нагадаємо, раніше відомий актор Остап Ступка влаштував ДТП у Києві. Актору повідомили про підозру. У поліції повідомили, що Ступка скоїв ДТП, перебуваючи за кермом позашляховика Range Rover: він виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi, перебуваючи при цьому у стані алкогольного сп'яніння.