Усе у вогні: в окупованому Криму горять склади росіян, — офіцер ЗСУ (відео)

За даними російських джерел, у Кіровському районі півострова загорівся законсервований полігон ТПВ через недотримання правил безпеки.

У понеділок, 26 червня, у населеному пункті Токареве Кіровського району в окупованому Криму сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ЧП Крым".

За даними джерела, горить законсервований полігон твердих побутових відходів (ТПВ) через недотримання техніки безпеки.

Росіяни підкреслюють, що "жодних вибухів у регіоні не було".

При цьому полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" написав, що в Криму горять російські склади.

"У район н.п. Токареве — Шубине несподівано загорілися склади окупантів", — заявив він.

Наразі окупаційна влада не коментувала події. Реальна причина загоряння невідома.

г. Токереве, Крим

Нагадаємо, що 23 червня в місті Богородицьку неподалік від Тули (РФ) згоріла пожежна частина, яку самі ж "надзвичайники" й не встигли загасити. Що стало його причиною — поки достеменно невідомо. Попередня версія — коротке замикання. Вогонь швидко охопив покрівлю з дерев'яними перекриттями, так, що пожежники просто не встигли з ним впоратися.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ писали про те, що на найбільшому в РФ Тамбовському пороховому заводі спалахнула пожежа. За попередніми даними, пожежа почалася після вибуху в цеху №3, унаслідок якого загинуло четверо людей, ще двоє дістали важкі травми. Коментуючи подію, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що причиною пожежі був не терористичний акт, а "людський фактор".