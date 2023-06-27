В Івано-Франківську кілер вистрілив у кримінального авторитета в спортзалі, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, снайпер влучив Івану Климовичу на прізвисько "Храм" у черевну порожнину, коли той підійшов до вікна.

В Івано-Франківську в спортзалі скоєно замах на кримінального авторитета. Про це повідомляє видання "Страна".

У виданні заявляють, що снайпер вистрілив у чоловіка, коли той підійшов до вікна. Його госпіталізували з пораненням в область черевної порожнини.

За даними ЗМІ, підстрелили Івана Климовича на прізвисько Храм. Повідомляють про кілька епізодів, до яких він може бути причетний.

У 2019-2020 банда взяла під контроль центральний ринок Івано-Франківська і довго його контролювала. Восени 2021 у Чернівцях банда розстріляла автомобіль, поранивши чоловіка та жінку. А в січні 2022 року було підірвано автомобіль BMW Х5 у селі Крихівці під Івано-Франківськом.

У червні 2022 року угруповання затримали в центрі Франківська за підозрою у викраденні підприємців, погрозах вбивством і вимозі переписати фірму на їхню підставну особу. Климовича тоді відправили під нічний домашній арешт.

"Замах було скоєно вчора о 16:50 у місті Івано-Франківськ. Невідомий, зі снайперської гвинтівки, марку знаряддя поки що не встановлено, сховався на горищі багатоквартирного будинку, що розташоване навпроти тренажерного залу Хазард, де в цей час займався Климович. Постріл було зроблено з горища", — розповідає джерело.

Нагадаємо, що 31 травня поліція Київської області затримала 36-річного чоловіка, який кинув гранату біля своїх гостей, внаслідок чого одна людина загинула і троє осіб дістали поранення.

А наприкінці квітня в Києві співробітники поліції затримали 34-річного чоловіка, який кинув гранату в людей на вулиці Милославській у Деснянському районі. Інцидент стався через ревнощі.