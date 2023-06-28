"Записані у ній слова перестали бути історією": Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Сьогодні виповнюється 27 років з дня ухвалення Конституції України. Президент впевнений, що жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху.

Українцям сьогодні не треба пояснювати значення слова "суверенна", а права сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Про це в своєму зверненні до українців з нагоди Дня Конституції України сказав президент Володимир Зеленський.

"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна". Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", — сказав президент.

Він наголосив, що Україна — суверенна, демократична і правова держава і такою була, є і буде.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів, які перебували під окупацією росіян, не є "головною подією" останніх тижнів.

Раніше повідомлялося, що Литва придбала для України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS і очікує більше колективних рішень для підтримки України на саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі.