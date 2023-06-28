Різдво по-новому: Зеленський пропонує перенести дати українських свят

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що перенесення дати святкування Різдва пов'язане з тим, щоб відмовитися від російської спадщини.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт з пропозицією змінити дату святкування Різдва та ще двох свят в Україні. Про це повідомляється у відповідному законопроєкті, який голова держави держави вніс до Ради 28 червня.

У проєкті "Закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" №9431 зазначено, що метою законопроєкту є відмова від російської спадщини, якою нав'язувалося святкування Різдва Христового 7 січня, і встановлення дати святкування 25 грудня.

Відповідно, президент України також пропонує змінити дати святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня, та змінити дату святкування дня вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що більшість православних християн у світі святкують Різдво Христове 25 грудня.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшість населення змінила своє ставлення до багатьох свят. Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології на початок березня 2023 року, найулюбленішими святами українців стали традиційні церковні свята Великдень (близько 70%) і Різдво Христове (близько 69%).

Також нагадаємо, у січні Фокус опублікував матеріал із дослідженням ставлення українців до дати святкування Різдва Христового.