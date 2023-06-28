Мають знати від садочка до роботи: Зеленський пропонує змінити статус англійської мови

Президент України вніс до Ради законопроєкт, згідно з яким іноземна мова стане однією з тих, що використовується для міжнародного спілкування.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, завдяки якому англійська мова може отримати новий статус. Про це йдеться в проєкті "Про використання англійської мови в Україні" №9432, який опубліковано 28 червня.

Глава держави пропонує офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ свідчить, що буде визначено категорію посад, співробітники яких будуть зобов'язані знати англійську мову.

Тобто в разі ухвалення цього проєкту, застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я стане нормою.

"Англійська мова — мова міжнародних конференцій і спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млрд осіб вивчають англійську мову у світі", — сказано в тексті законопроєкту.

Прагнення України до Європейського Союзу також свідчить про необхідність такого кроку, оскільки англійська мова є офіційною в ЄС, Раді Європи, Європейській комісії, Європейській асоціації вільної торгівлі та НАТО.

За даними на 2021 рік Україна входила до рейтингу країн, які мали середній рівень володіння англійською — 40-ва позиція зі 112.

Англійська мова в Україні: хто буде зобов'язаний нею володіти

співробітники державної служби категорії "А";

співробітники державної служби категорій "Б" і "В", проте їхній перелік встановить Кабмін;

голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, яких проходять службу за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України та прокурори;

співробітники податкових і митних органів, список яких встановлює Кабмін;

керівники суб'єктів державного сектору економіки.

Примітно, що тепер у дитячих садках можуть запровадити обов'язкове вивчення англійської мови, а для школярів введуть обов'язкову державну підсумкову атестацію з англійської мови.

Для викладачів створять спеціальні умови для уроків, а також виділятимуться кошти для вивчення англійської.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, за що в Україні можуть покарати роботодавця. У податковій службі попередили, що відновили моніторинг роботодавців в Україні і вже карають за виявлені порушення.