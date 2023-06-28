Зеленський закликав легалізувати медичний канабіс в Україні (відео)

За словами президента, наша країна повинна застосовувати найкращі світові практики в реабілітації, зокрема ті, які здаються складними або незвичними.

Президент України Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу на території України. Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції України 28 червня.

Український лідер заявив, що країна потребує сильної галузі ментальної та фізичної реабілітації. Йдеться про спорудження реабілітаційних центрів, а також про навчання відповідних фахівців.

Володимир Зеленський закликав використовувати найкращі світові практики для підтримки громадян, навіть якщо вони здаються складними або незвичними. За його словами, Україна має не лише забезпечити реабілітацію своїх громадян, а й стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції.

"Щоб усім нашим громадянам, українкам і українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження і контрольоване українське виробництво", — сказав президент.

Нагадаємо, що під час свого виступу Володимир Зеленський наголосив, що перемогою України в повномасштабній війні з Росією можна вважати тільки повне звільнення територій.

Президент також зазначив, що в України виникає потреба в розробці доктрини, яка визначить ключові аспекти майбутнього країни. Це зумовлено тим, що Україна перебуває на шляху до перемоги у війні.

За словами Володимира Зеленського, Україна сама має право визначати, членом якого альянсу вона хоче стати. За словами глави держави, має бути національна згода з приводу питання, якою буде перемога України у війні.