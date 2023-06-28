Одеського воєнкома Борисова після розслідування "Батальйон Іспанія" звільнили з посади (відео)

За словами спікера ОК "Південь", після звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки його обов'язки було покладено на заступника начальника цього центру.

Євген Борисов, який раніше обіймав посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, був звільнений зі своєї посади у зв'язку з рішенням відповідних військових органів. Про це 28 червня в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Наразі відбувається процедура, вона має певну протяжність у часі, передачу посади і подальшу планову реалізацію офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення і провадження, які були порушені, вони тривають, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", — зазначила Гуменюк.

Після звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його обов'язки було покладено на заступника начальника цього центру.

Після проведення розслідування журналістами з публікації "Українська правда" стало відомо, що під час повномасштабної війни Росії проти України сім'я Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, придбала нерухомість на іспанському узбережжі й автомобілі на значну суму, оцінювану в мільйони доларів.

На розслідування відреагував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що готує звернення до правоохоронних органів щодо цього, а також ініціює звернення щодо майбутніх перевірок воєнкомів усіх областей.

У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України і відсторонило воєнкома від посади.

23 червня Зеленський дав термінове доручення Головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського воєнкома Євгена Борисова після скандалу з майном в Іспанії.

Нагадаємо, що стало відомо, що начальник Одеського Територіального центру комплектування Євген Борисов законно виїжджав з України.