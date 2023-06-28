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Кінець червня і початок липня: які сюрпризи підготувала погода цього тижня (карта)

Фото: Фокус | Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня

За інформацією синоптиків, погодні гойдалки протримаються ще кілька днів. Сильну спеку різко змінюватимуть дощі та шквали вітру.

Перший літній місяць добігає кінця і він був для українців різноманітним. Спекотна погода різко змінювалася сильною зливою і грозами. Фокус розповів, чого очікувати до кінця тижня від погодних умов.

За даними порталу Укргідрометцентр, 29 червня в Україні знову різко погіршиться погода і практично всі області накриє дощами, градом і шквалом вітру. При цьому, температура повітря буде досить комфортною.

На карті можна побачити, що кожен куточок України покритий хмарною погодою, але з проясненнями. Водночас у південних областях пануватиме сонячніша погода.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня
Фото: Скриншот

Синоптик Наталка Діденко також зазначила, що день буде дощовим.

"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною — протягом дня очікується +20...+26 градусів. З коливаннями на пару градусів вгору або вниз. У центрі та в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сонця буде більше", — йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 30 червня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі температура повітря буде на рівні 11-16 градусів тепла, а вдень прогріється до 20-25 градусів.

Західні області дощі обійдуть стороною і місцями з-під хмар проглядатимуться сонячні промені

Загалом робочий тиждень завершиться похмуро, але не буде холодним.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня
Фото: Скриншот

1 липня. Початок другого літнього місяця порадує погодою українців. У деяких областях, більшою мірою західних, пройдуть невеликі дощі, але в решті частини України буде без опадів.

Середня температура повітря вночі становитиме +12-17 °С, вдень повітря прогріється вже до +24-29 °С.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня
Фото: Скриншот

2 липня опади у вигляді дощу знову вкриють більшу частину міст. Переважно це правобережна частина країни, на сході та півдні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме +15-20 °С, а вдень уже буде +25-30 °С.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня
Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 5 жахливих сценаріїв загибелі людства: Сонце "прогнило", а астероїд зіткнувся із Землею.