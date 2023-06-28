Кінець червня і початок липня: які сюрпризи підготувала погода цього тижня (карта)

За інформацією синоптиків, погодні гойдалки протримаються ще кілька днів. Сильну спеку різко змінюватимуть дощі та шквали вітру.

Перший літній місяць добігає кінця і він був для українців різноманітним. Спекотна погода різко змінювалася сильною зливою і грозами. Фокус розповів, чого очікувати до кінця тижня від погодних умов.

За даними порталу Укргідрометцентр, 29 червня в Україні знову різко погіршиться погода і практично всі області накриє дощами, градом і шквалом вітру. При цьому, температура повітря буде досить комфортною.

На карті можна побачити, що кожен куточок України покритий хмарною погодою, але з проясненнями. Водночас у південних областях пануватиме сонячніша погода.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Скриншот

Синоптик Наталка Діденко також зазначила, що день буде дощовим.

"Температура повітря буде майже ідеальною сезонною — протягом дня очікується +20...+26 градусів. З коливаннями на пару градусів вгору або вниз. У центрі та в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сонця буде більше", — йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 30 червня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі температура повітря буде на рівні 11-16 градусів тепла, а вдень прогріється до 20-25 градусів.

Західні області дощі обійдуть стороною і місцями з-під хмар проглядатимуться сонячні промені

Загалом робочий тиждень завершиться похмуро, але не буде холодним.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Скриншот

1 липня. Початок другого літнього місяця порадує погодою українців. У деяких областях, більшою мірою західних, пройдуть невеликі дощі, але в решті частини України буде без опадів.

Середня температура повітря вночі становитиме +12-17 °С, вдень повітря прогріється вже до +24-29 °С.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Скриншот

2 липня опади у вигляді дощу знову вкриють більшу частину міст. Переважно це правобережна частина країни, на сході та півдні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме +15-20 °С, а вдень уже буде +25-30 °С.

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди до кінця тижня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 5 жахливих сценаріїв загибелі людства: Сонце "прогнило", а астероїд зіткнувся із Землею.