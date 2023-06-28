Врятував жителів Києва від "Кинджалів": Зеленський присвоїв Героя України командиру зенітників (відео)

28 червня у Верховній Раді нагородили українських захисників, які зуміли знищити вже 13 аеробалістичних ракет "Кинджал" типу Х-47, що вважалися "непереможними".

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

Це сталося 28 червня у Верховній Раді під час вшанування нагородами українських захисників.

Полковник Яременко, відомий за позивним "Граніт", з моменту початку широкомасштабного вторгнення очолює колектив, відповідальний за відбиття повітряних атак у центральних і північних регіонах України. Одне з найбільш критично важливих завдань цього колективу — забезпечення протиповітряного захисту Києва.

Завдяки керівництву полковника Яременка, зенітники зуміли успішно впоратися з божевільними повітряними атаками на столицю, що відбувалися в травні та червні. Вони ефективно захистили об'єкти, не дозволивши жодній із понад 200 цілей бути точно ураженими. Крім того, вони змогли знищити вже 13 аеробалістичних ракет "Кинджал" типу Х-47, які вважалися "непереможними".

"Вони опанували сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників і обійшли теорію ймовірності, дедалі частіше демонструючи 100-відсотковий результат", — ідеться в повідомленні.

Полковник Яременко висловлює сподівання на те, що за рік українці будуть свідками ще потужнішого рівня протиповітряної оборони. Він упевнений, що зараз усі розуміють, наскільки важливо вкладати кошти в розвиток протиповітряного захисту країни.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський відповів російському лідеру Володимиру Путіну на його заяви про знищення систем ППО Patriot. За словами Зеленського, жоден американський ЗРК не постраждав і вони успішно збивають російські ракети, зокрема "Калібри" і "Кинджали".

16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що ЗС РФ нібито знищили п'ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні, і додав, що Росія може вдарити по будь-якій будівлі в столиці.