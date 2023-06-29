Думали, що роздає повістки: у Київській області побили військкома, — соцмережі

За словами товаришів по службі потерпілого, він дістав поранення під час АТО і працював у місцевому ТЦК. Особи нападників поки що не встановили.

У Білоцерківському районі Київської області невідомі побили воєнкома за те, що він нібито розносив повістки. Про це повідомила місцева жителька села Ракетне Білоцерківського району з посиланням на інформацію громадської організації "Громадський контроль Київщина".

Офіційних коментарів правоохоронців із цього приводу поки що немає.

Військком не розносив повістки

Як повідомляє Telegram-канал "Катарсис" із посиланням на бійців 3-го батальйону ДУК "Правий сектор", потерпілого раніше відправили на службу в районний територіальний центр комплектування (ТЦК) після отримання поранення під час антитерористичної операції (АТО). У вільний день він прогулювався райцентром, коли зустрів групу місцевих людей, які припустили, що він розносить повістки. У результаті виник конфлікт, який призвів до жорстокого побиття військкома. Наразі він перебуває в лікарні, отримавши серйозні травми.

Інформація про нападників уточнюється. У Білоцерківському районному управлінні поліції поки не коментували інцидент.

"В інтернеті дуже багато зараз хейту до працівників військкоматів. Типу "нехай військкомат воює, у них зброя є". Перш ніж таке писати, згадайте, що дуже багато хто з цих чуваків, які роздають повістки, вже були на війні, і дуже часто — вирушають служити до військкоматів, бо в них поранення через цю саму війну, куди ви їх відправляєте", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що голову ТЦК Одеси Євгена Борисова, який нещодавно потрапив у скандал через елітну нерухомість в Іспанії, перевіряють на причетність до низки інших злочинів.

Нагадаємо також, що 28 червня одеського воєнкома Борисова після розслідування "Батальйон Іспанія" звільнили з посади.