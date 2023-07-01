"Ігнорують великі істини української Конституції": в УПЦ МП заявили, що не залишать Лавру

У юридичному відділі УПЦ МП заявили, що вимоги Національного заповідника не відповідають українському законодавству, і на сьогодні не існує жодних передумов опечатувати корпуси.

УПЦ МП не буде залишати приміщення Києво-Печерської лаври до рішення суду, попри вимогу Мінкульту і Нацзаповідника Києво-Печерська лавра до ченців УПЦ звільнити приміщення монастиря до вівторка, 4 липня. Про це йдеться в коментарі "Стране", який надали виданню в УПЦ МП.

"Заповідник надіслав ченцям черговий лист, текст якого не має нічого спільного із українським законодавством. Монастир не може собі дозволити поводитися так само, та ігнорувати великі істини української Конституції. На сьогодні не існує жодних передумов опечатувати корпуси, в яких мешкають ченці. Як відомо, у суді зараз розглядаються претензії сторін щодо одностороннього розірвання договору про лаврські будинки. Будь-якій освіченій людині зрозуміло, що до закінчення розгляду цієї проблеми в суді жодних виселень та опечатувань не може бути", — сказав митрополит Климент – голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

У юридичному відділі УПЦ МП також називають незаконними вимоги Національного заповідника, оскільки судового рішення на цей час ще немає, і закликали заповідник дочекатися рішення суду.

"Відповідно, Заповідник не має жодних законних підстав для таких дій, а вимога звільнити корпуси і передати від них ключі незаконна і її слід розглядати як самоврядність", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у Мінкульті та Національному заповіднику Києво-Печерська лавра вимагають від ченців УПЦ МП залишити корпус лаври до 4 липня. Комісія з приймання-передачі державного майна вже закінчила свою роботу і склала відповідний акт, який передала адміністрації монастиря.

Раніше повідомлялося, що 30 березня стало відомо, що договір оренди УПЦ МП Києво-Печерської лаври було розірвано в односторонньому порядку. Через це ченців монастиря попередили про виселення. УПЦ МП подала до суду.